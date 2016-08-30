وصول الدفعة السابعة من أطباء جامعة قناة السويس إلي مستشفى العريش

وصلت إلي مستشفى العريش الدفعة السابعة من أساتذة كلية الطب بجامعة قناة السويس، للكشف على المرضى وإجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية في مستشفى العريش العام.

كان ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة شمال سيناء (مديرية الشئون الصحية) ممثلة في المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس، ممثلة في كلية الطب لتطوير الخدمة الطبية والنهوض بها لصالح مواطني المحافظة.

وأكد الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن زيارة الأساتذة مستمرة لمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى في مستشفى العريش العام، إلي جانب المحاضرات والتدريب العملي، على أن يستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع.

وأعلن أن الدفعة السابعة تضم كل من الدكتورين: مصطفى أبو على وباسم محمد (جراحة)، الدكتور محمد سليمان (الأورام والطب النووي)، الدكتور شريف الخطيب (جراحة المخ والأعصاب)، الدكتور أحمد عبد العاطي (جراحة العظام)، الدكتور محمد السيد إبراهيم (التخدير والعناية المركزة.

وأضاف أنه تم تجهيز وإعداد دار الضيافة في المستشفى لاستقبال وإقامة الأساتذة، كما تم تجهيز وإعداد قاعة الاجتماعات، لعقد الاجتماعات وإلقاء المحاضرات والتدريبات العلمية والعملية، كما يجرى تحضير الحالات المرضية للكشف والفحوص وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لتكون جاهزة وقت وصول وفد الأساتذة.

وأكد أن البروتوكول يتم من خلاله إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطني المحافظة، مشيرًا إلي أنه لا يتضمن تقديم خدمة علاجية فقط في كافة التخصصات الطبية، من جراحات وجراحة المناظير وعلاج الأورام الكيماوي والأطفال وأمراض الكلى والجهاز الهضمي، وإنما ينص على زيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة، من أطباء وتمريض وفنيين والنواحي الإدارية.

وأضاف أن المحافظة تستفيد من هذا البروتوكول لأول مرة بتقديم خدمات علاجية مميزة، حيث أضيفت خدمات جراحة المناظير وجراحة الأورام خاصة علاج الكيماوي، أو من خلال تطوير أداء الخدمة الصحية في عمل جراحات مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب، بالإضافة إلي رفع الكفاءة المهنية والتدريبية والتعليمية للأطباء بصفة خاصة والأطقم الطبية، وسيتم ذلك من خلال المستشفى الأم العريش العام، علاوة على المستشفيات الأخرى بعد افتتاحها مثل نخل وبئر العبد ورفح وغيرها.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول التعاون بين محافظة شمال سيناء ومديرية الصحة وكلية الطب بجامعة قناة السويس، حيث وقعه في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، كل من اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ويهدف البروتوكول إلي دعم المحافظة، وتوفير الدعم الطبي لمستشفياتها، وتوفير احتياجاتها من مختلف التخصصات لحين إنشاء كلية طب في جامعة العريش، ويتم تنفيذ البروتوكول أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.