بالصور العرض المسرحي لـ”عاشقين ترابك” علي مسرح قصر ثقافة سوهاج‎

مراسل أونا

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، العرض المسرحي ” عاشقين ترابك “، والمقام علي مسرح قصر ثقافة سوهاج، في الفترة من 27 وحتي 31 أغسطس الجاري.

وأشاد المحافظ بالعرض المسرحي، وأداء شباب المعهد العالي للفنون المسرحية، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح ومؤسسة أسمعونا، مشيرًا بأن العرض المسرحي ” عاشقين ترابك “، للمؤلف الدكتور ياسر علام.

وناقش المخرج محمد الشرقاوي العديد من المشكلات الهامة في المجتمع المصري، من الأحداث الإرهابية والفتنة الطائفية، مؤكدًا علي أهمية دور الفن والثقافة في توعية المجتمع، وتوصيل المعلومات السليمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بطريقة سهلة ومبسطة، خاصة من خلال المسرح لتأثيره الفعال في الفرد والمجتمع وفتح آفاق جديدة للتفكير.