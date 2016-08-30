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صراع الصفقات – سكاي: جناح أرسنال ينتقل إلى بايرن ميونيخ

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صراع الصفقات – سكاي: جناح أرسنال ينتقل إلى بايرن ميونيخ صراع الصفقات – سكاي: جناح أرسنال ينتقل إلى بايرن ميونيخ

يقترب بايرن ميونيخ من الإعلان رسميا عن ضم سيرجي جنابري لاعب وسط أرسنال خلال أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته "سكاي سبورتس" فإن جنابري سوف ينتقل بعقد طويل الأمد إلى العملاق البافاري، لكنه سيعار خلال الموسم الجاري إلى فيردر بريمن حتى نهايته.

وقد جنابري مستوى متميزا للغاية مع منتخب ألمانيا في دور الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو خلال الصيف الجاري، وساهم في تأهل الماكينات للنهائي ولكنه خسر ضد البرازيل.

وخرج اللاعب من حسابات فريقه أرسنال، ولم يلعب معه سوى 18 مباراة في كل المسابقات منذ عام 2012، وأعير خلال الموسم الماضي إلى وست بروميتش ألبيون.

وكان جنابري قد انضم لشباب أرسنال في 2011 قادما من شتوتجارت بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

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