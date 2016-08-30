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صراع الصفقات – سكاي: سبورتينج يرفض عرض ليستر لضم إسلام سليماني

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صراع الصفقات – سكاي: سبورتينج يرفض عرض ليستر لضم إسلام سليماني صراع الصفقات – سكاي: سبورتينج يرفض عرض ليستر لضم إسلام سليماني

رفض سبورتينج لشبونة عرضا من ليستر سيتي لضم إسلام سليماني خلال الساعات الأخيرة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب تقرير نشرته "سكاي سبورتس" فإن سبورتينج رفض عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من ليستر لضم الدولي الجزائري.

وأشار التقرير إلى أن سبورتينج لشبونة يرغب في دفع مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني لترك صاحب الـ28 عاما يرحل.

وفي الجهة الأخرى وست بروميتش ألبيون يراقب الموقف ومن المتوقع في حالة فشل المفاوضات أن يتقدم بعرض لضم اللاعب.

ولعب سليماني خلال الموسم المنصرم 46 مباراة مع سبورتينج في كل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 6 أخرين.

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