صراع الصفقات – ماركا: أوباميانج يضغط على دورتموند للانتقال لريال مدريد

يضغط بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند على فريقه من أجل الموافقة على الانتقال إلى ريال مدريد.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المهاجم الدولي الجابوني يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الناديين لم تصل لمرحلة متقدمة بعد، لكن رغبة اللاعب قد تحسم الصفقة.

وانضم أوباميانج إلى دورتموند في صيف 2013 قادما من سانت إيتيان بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني وعقد يمتد لخمسة مواسم.

وشارك خلال الموسم الحالي مع دورتموند في 3 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.