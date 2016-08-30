مصادر برلمانية: على عبدالعال يعلن انتهاء دور الانعقاد الأول اليوم أو غدا

توقعت مصادر برلمانية أن يعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب رفع الجلسات ونهاية دور الانعقاد الأول اليوم أو غدًا، حيث أنه من المقرر أن يناقش المجلس فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والشئون الدستورية ومكاتب الشئون الدينية والإعلام والثقافة، والإسكان، والإدارة المحلية، حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وافقت خلال اجتماعها التى استمرت يومين، على مشروع قانون الحكومة، بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه ليصبح إجمالى عدد المواد (9) بدلأً من (10) مواد، بعد حذف المادة (6) والتى تنص على: "يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية".

كذلك قامت اللجنة بإدخال تعديل بالمادة (5) باستبدال كلمة يختص بـ "يلتزم".