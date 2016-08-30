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وكالة إيطالية: المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية ريجيني 8 سبتمبر

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وكالة إيطالية: المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية ريجيني 8 سبتمبر وكالة إيطالية: المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية ريجيني 8 سبتمبر

جوليو-ريجيني

 

ذكرت كالة “أنسا” الإيطالية، بأن مسئولى النيابة المصرية والإيطالية والمحققين فى قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجينى بالقاهرة، سيجتمعون بالعاصمة الإيطالية روما يومى الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل.

حيث سيتم الاجتماع بناءً على طلب من مكتب الإدعاء فى روما والمسئول عن التحقيق فى هذا الحادث، وسيحضر الاجتماع النائب العام نبيل صادق، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيكون الثالث بين الجانبين المصرى والإيطالى، حيث عقد الاجتماع الأول بالقاهرة 14 مارس الماضى، والثانى فى روما 7 إبريل الماضى.

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