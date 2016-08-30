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المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية «ريجينى» 8 سبتمبر

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المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية «ريجينى» 8 سبتمبر المحققون المصريون والإيطاليون يبحثون قضية «ريجينى» 8 سبتمبر

جوليو-ريجيني

ذكرت كالة “أنسا” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأن مسئولى النيابة المصرية والإيطالية الذين يحققوا فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، سيجتمعون بالعاصمة الإيطالية روما يومى الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل.

ويعقد اللقاء بناء على طلب من مكتب الإدعاء فى روما والذى تتولى الجانب الإيطالى من التحقيق، وسيحضر من النائب العام نبيل صادق، بحسب ما ذكرت الوكالة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء سيكون الثالث بين الجانبين المصرى والإيطالى، حيث عقد الاجتماع الأول بالقاهرة 14 مارس الماضى، والثانى فى روما 7 إبريل الماضى.

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