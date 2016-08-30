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وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة إلى جدة والمدينة حتى وقفة عرفات

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وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة إلى جدة والمدينة حتى وقفة عرفات وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة إلى جدة والمدينة حتى وقفة عرفات

حجاج بيت الله الحرام

أكد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، أنه تم وقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة إلي كل من جده والمدينة المنورة، وذلك حتي يوم‏ وقفة عرفات.

وقال مسلم، في بيان صادر عنه اليوم، إن الشركة نظمت ١٦ رحلة جوية، لنقل ٣٨١١ حاجًا، بواقع ١٥ رحلة من مطار القاهرة، من بينهم ٩ رحلات إلي جدة، لنقل حجاج قرعة القاهرة، وحجاج شركات السياحة، وبعثة وزارة الداخلية، وحجاج الجمعيات الأهلية التابعين لوزارة التضامن، من القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، بالإضافة إلي حجاج ترانزيت من فرانكفورت ولندن وأمستردام وعمل.

وأضاف: “كما نظمت ٦ رحلات إلي المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة دمياط ،وحجاج أجانب، وترانزيت تونس وشارل ديجول وأبيدجان ولندن وتورنتو ولاجوس وكانو والوادي الجديد وبعثة الداخلية، بالإضافة إلي تسيير رحلة من مطار الأقصر إلي المدينة المنورة علي متنها حجاج قرعة الأقصر وقنا”.

وصرح الطيار شريف عزت رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستقوم يوم الأربعاء بتسير ١٨ رحلة جوية الي جدة والمدينة المنورة، وذلك لنقل ٤١٧٦ حاجًا، بمعدل ١٦ رحلة الي جدة، منهم ٣ رحلات خاصة لنقل الحجاج الفلسطينين، و13 رحلة لنقل حجاج قرعة محافظة الغربية، ورحلة من مطار أسوان لنقل حجاج قرعة أسوان بعثة الداخلية، وحجاج شركات السياحة وحجاج ترانزيت من شارل ديجول وميلانو وأمستردام وروما ودار السلام ولندن، بالإضافة إلي رحلة عمل تقلع من مطار شرم الشيخ.

 

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