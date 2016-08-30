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مقتل 15 حوثيًا فى قصف لطائرات التحالف العربي بشمال اليمن

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مقتل 15 حوثيًا فى قصف لطائرات التحالف العربي بشمال اليمن مقتل 15 حوثيًا فى قصف لطائرات التحالف العربي بشمال اليمن

طائرات التحالف العربي – ارشيفية

قصفت طائرات التحالف العربي، مساء امس، تجمعًا للمليشيات الحوثية فى مديرية “حرض” بمحافظة “حجة” الحدودية مع شمالى اليمن، مما أدى الى مقتل 15 من عناصر المليشيات وتدمير مخزنين للأسلحة والذخيرة ومدفع لهم، فى الوقت الذى قصفت فيه مدفعية الجيش مواقع المليشيات فى منطقتى الشريفية والمجبر بحرض وشوهدت ألسنة النيران تندلع منها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، فى نبأ لها فجر اليوم، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية “الموالية للحوثيين” أطلقت صاروخين استهدفا مطار أبها الاقليمى فى عسير ومحطة كهرباء الشقيق فى جيزان جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وفى محافظة الجوف شمالى اليمن الحدودية مع السعودية قصف الطائرات مواقع للمليشيات فى المحافظة، ودمرت 3 أطقم عسكرية وقتل وأصيب من فيها وشوهدت أطقم أخرى تهرب الى مديرية الزاهر.

وذكرت مصادر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية فى اليمن، أن عددًا من عناصر المليشيات قتل فى الاشتباكات التى جرت فى منطقة حام شمال مديرية المتون بعد قيامهم بشن هجوم على مواقع الجيش والمقاومة بجبهة حام، وتصدت القوات لهم وأجبروهم على الفرار واستولت على أسلحة وذخيرة تركوها قبل هروبهم.

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