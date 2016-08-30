مكاتب التنسيق تستقبل رغبات طلاب الدور الثاني بالثانوية

بدأ الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى نظام “قديم وحديث”، اليوم الثلاثاء، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني على أن يستمر ذلك لمدة 4 أيام .

وأوضحت وزارة التعليم العالى، في بيان صادر عنها اليوم، أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات, كما يمكن التقدم من خلال حاسب شخصى متصل بشبكة الإنترنت، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات حتي يتسنى للوزارة إتمام التوزيع وإعلان النتائج.

وأكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الالكترونى” وهي خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري وعن طريق موقع تنسيق الجامعات، وبوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح أنه سيتم فتح هذه المعامل بالجامعات من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء أخر يوم في المرحلة.

ونوه عطا بأنه تقرر زيادة عدد الرغبات المسموح بها أمام طلاب الشهادات الفنية من 48 رغبة إلى 60 رغبة أسوة بما تم مع طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد، وللحد أو القضاء نهائيا على ظاهرة استنفاد الرغبات التى اشتكى منها الكثير من الطلاب فى الأعوام السابقة.

أ ش أ