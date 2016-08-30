«التنسيق» يستقبل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني

بدأ الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة – الدور الثاني نظام قديم وحديث – اليوم الثلاثاء، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على أن يستمر ذلك لمدة 4 أيام .

وأوضحت وزارة التعليم العالي – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات، كما يمكن التقدم من خلال حاسب شخصي متصل بشبكة الإنترنت، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات حتي يتسنى للوزارة إتمام التوزيع وإعلان النتائج.

وأكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الإلكتروني”، وهي خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، وعن طريق موقع تنسيق الجامعات، وبوابة الحكومة الإلكترونية.

وأوضح عطا، أنه سيتم فتح هذه المعامل بالجامعات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة.

ونوه إلى أنه تقرر زيادة عدد الرغبات المسموح بها أمام طلاب الشهادات الفنية من 48 رغبة إلى 60 رغبة أسوةً بما تم مع طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد، وللحد أو القضاء نهائيًا على ظاهرة استنفاد الرغبات التى اشتكى منها الكثير من الطلاب في الأعوام السابقة.