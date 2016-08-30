أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«التنسيق» يستقبل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني

Google+ Print
«التنسيق» يستقبل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني «التنسيق» يستقبل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني

مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد – أرشيفية

بدأ الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة – الدور الثاني نظام قديم وحديث – اليوم الثلاثاء، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على أن يستمر ذلك لمدة 4 أيام .

وأوضحت وزارة التعليم العالي – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات، كما يمكن التقدم من خلال حاسب شخصي متصل بشبكة الإنترنت، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات حتي يتسنى للوزارة إتمام التوزيع وإعلان النتائج.

وأكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، أن القبول بالجامعات والمعاهد يتم عن طريق الإنترنت “التنسيق الإلكتروني”، وهي خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، وعن طريق موقع تنسيق الجامعات، وبوابة الإلكترونية.

وأوضح عطا، أنه سيتم فتح هذه المعامل بالجامعات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة.

ونوه إلى أنه تقرر زيادة عدد الرغبات المسموح بها أمام طلاب الشهادات الفنية من 48 رغبة إلى 60 رغبة أسوةً بما تم مع طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد، وللحد أو القضاء نهائيًا على ظاهرة استنفاد الرغبات التى اشتكى منها الكثير من الطلاب في الأعوام السابقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل