أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأمم المتحدة: المغرب انتهك وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية

Google+ Print
الأمم المتحدة: المغرب انتهك وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية الأمم المتحدة: المغرب انتهك وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية

القوات المغربية – ارشيفية

ذكرت وثيقة سرية للأمم المتحدة، أن حكومة المغرب انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو عام 1991، وذلك بإرسال أفراد أمن مسلحين ومعدات إلى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء فى مذكرة أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدارة عمليات حفظ السلام، أن جبهة البوليساريو نشرت 32 جنديا مسلحا ردا على ذلك، وهو ما يشكل أيضًا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد الماضي عن قلقه العميق إزاء “الوضع المتوتر الذى نشأ فى المنطقة العازلة جنوب غرب الصحراء الغربية بين الساتر الترابي المغربي والحدود الموريتانية”، حسبما قال المتحدث باسمه، الذى أضاف أن الأمين العام حث كلا الجانبين على احترام “نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا