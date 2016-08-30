الأمم المتحدة: المغرب انتهك وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية

ذكرت وثيقة سرية للأمم المتحدة، أن حكومة المغرب انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو عام 1991، وذلك بإرسال أفراد أمن مسلحين ومعدات إلى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء فى مذكرة أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدارة عمليات حفظ السلام، أن جبهة البوليساريو نشرت 32 جنديا مسلحا ردا على ذلك، وهو ما يشكل أيضًا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد الماضي عن قلقه العميق إزاء “الوضع المتوتر الذى نشأ فى المنطقة العازلة جنوب غرب الصحراء الغربية بين الساتر الترابي المغربي والحدود الموريتانية”، حسبما قال المتحدث باسمه، الذى أضاف أن الأمين العام حث كلا الجانبين على احترام “نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار”.