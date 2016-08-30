«أبو الغيط» يدين العملية الإرهابية فى عدن

أدان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، العملية الإرهابية التي وقعت أمس شمالي مدينة عدن اليمنية، واستهدفت مركزا للتجنيد، الأمر الذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من المجندين، مقدما خالص تعازيه لعائلات الضحايا ولحكومة وشعب اليمن.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن هذه العملية النكراء تأتي لتضيف جريمة جديدة إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات والجماعات التي تتخذ من الدين ستارا لأعمالها الإرهابية.

وأكد عفيفي، في بيان صادر عنه اليوم، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف بقوة وحسم أمام المحاولات التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن، مع ضرورة العمل في ذات الوقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التصاعد الحالي في خطر الإرهاب، سواء في المنطقة العربية أو على المستوى الدولي بشكل عام.