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ضبط عاطل بحوزته 250 تذكرة هيروين بدمياط

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ضبط عاطل بحوزته 250 تذكرة هيروين بدمياط ضبط عاطل بحوزته 250 تذكرة هيروين بدمياط

>دمياط-معتز الشربينى

 

تلقى  ضباط قسم مكافحة المخدرات برئاسة  المقدم  على عامر، بلاغا يفيد قيام بسام .ل.م  18 عاماعاطل ومقيم بناحية الشعراء باتخاذه دائرة مركز دمياط  مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى الغير مشروع بالإتجار فى المواد المخدرة .


> عقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته 250 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزنت جميعها حوالى ( 250 ) جرام ومبلغ مالى 395 جنيه وسلاح أبيض "مطواة"  وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح للدفاع،  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 105 / 16026 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2016م .


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