العثور على جثة طالب مقطوعة الذراع ومهشمة الرأس بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج في حالة تعفن وتهشم الذراع الأيمن حتى الرأس والوجه واختفاء الذراع الأيسر والتي بعرضها على الطب الشرعى لتشريحها تنفيذا لقرار النيابة العامة أفاد أن سبب تلك الإصابات نهش حيوانى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتقدم أهالى قرية صديق المنشاوى ببلاغ يفيد بعثورهم على جثة خلف المساكن التي يقيمون بها بالقرية .

على الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعمد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وتبين من التحريات التي قام بهاالعميد أحمد الراوى ،رئيس فرع بحث الشرق والمقدم طارق الوتيدى ،رئيس مباحث دارالسلام بالعثور على جثة ع . م . أ . ج 14سنة طالب ويقيم بذات الناحية بالقرب من مسكنه وبمناظرتها تبين عدم وجود الذراع الأيسر وتهشم بالذراع الأيمن حتى الرأس فى حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى والمبلغ بغيابه في المحضر رقم 3927 إدارى المركز لسنة 2016 بتاريخ 28 الجارى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبالعرض على النيابة العامة قرر ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه وما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك إرسال م . أ ج والد المجنى عليه لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة " "dna ومطابقتها بعينة الجثة وتم الإنتهاء من التشريح وقرر الطبيب الشرعى بأن الإصابات ناتجه عن نهش حيوانى وتم أخذ العينة المطلوبة.