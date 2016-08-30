مصرع عامل بالعين السخنة تعرض للصعق الكهربائى بالسويس

لقى عامل فى العقد الثالث من العمر مصرعه بالعين السخنة بالسويس بسبب تعرضه للصعق الكهربائى وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول عامل يدعى مودى جمال رمزى 30 تعرض للصعق الكهربائى بسبب سخان كهربائى أثناء عمله فى إعداد المشروبات.

وقال مصدر طبى، إن العامل توفى قبل وصولة إلى مستشفى السويس العام وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأشار مصدر أمنى، أن الشهود أكدوا أن المتوفى عامل مقاول يعمل فى إعداد المشروبات وأن السبب فى الوفاة هو سخان الكهرباء الذى تسبب فى تعرضه للصعق الكهربائى.