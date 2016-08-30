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غدًا.. خالد سليم يغنى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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غدًا.. خالد سليم يغنى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء غدًا.. خالد سليم يغنى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يقدم المطرب خالد سليم باقة من أشهر أغانيه بالحفل الذى يحييه بمشاركة “بغدادى باند”، ضمن فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية ،والمقام مساء غدا الأربعاء 31 اغسطس.

وتبدأ أولى فقرات الحفل فى الثامنة مسائا على مسرح المحكى 1 ،حيث يقدم عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي وفرقته “بغدادي باند “،مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية والعربية،  التي أعيد صياغتها في محاولة لتقريب فكرة موسيقي الجاز للجمهور المصري

 وفى العاشرة يصعد المطرب خالد سليم على مسرح المحكى 2 ،ويغنى باقة متميزة من أجمل اعماله، منها بلاش الملامة ، خد الجميل ، بدري الوداع ، عشنا قد إيه ، عالم تاني ، أنا عاشق ، حلم عمري ، ولا ليلة ولا يوم ، نسيت نفسي ، زعلان ، كان فين من بدري وقابلت عينيك، الى جانب أشهر اغانى كبار المطربين.

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