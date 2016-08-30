أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إنشاء ثاني محطة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في شلاتين

Google+ Print
إنشاء ثاني محطة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في شلاتين إنشاء ثاني محطة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في شلاتين

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – أرشيفية

أكد وزير الزراعة، واستصلاح الأرضي الدكتور عصام فايد، الثلاثاء، الحرص على مواصلة خطة تنمية المناطق الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية زراعية مستدامة في المناطق الساحلية، والحدودية، خاصة في سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين.

وقال فايد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن” يتم التنسيق بين الوزارة، والمحافظين، والمحليات، ووزارة البحث العلمي لتنفيذ مشروعات بحثية زراعية كبرى بتلك المناطق لتحقيق تنمية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشة أبنائها”.

وأضاف أن الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء قد قطعت شوطا كبيرا في تنمية منطقة حلايب وشلاتين، وتم تنفيذ ثاني محطة متنقلة لتحلية المياه في منطقة شلاتين من خلال فريق بحثي بالمركز، حيث تعمل المحطة بالطاقة الشمسية وبتقنية التناضح العكسي، وبنظام الدوران الذاتي وفق حركة الشمس خلال اليوم”.

من جهته، قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مشاركته مؤخرا في حفل افتتاح المشروعات البحثية التطبيقية، والممولة من أكاديمية البحث العلمي لصالح أهالي شلاتين نيابة عن الوزير،” إن المحطة الجديدة قادرة على تحلية المياه المالحة، وتحليتها من 49 ألف جزيء في المليون إلى مياه صالحة للشرب بمتوسط 545 جزيئا في المليون، وبطاقة إنتاجية 21 مترا مكعبا في اليوم، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كان لها النصيب الأكبر في تنفيذ المشروعات في منطقتي حلايب وشلاتين.

وبدوره، قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي” إن هناك عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا في وادي حوضين والديف وأبو سعفة بمحافظة البحر الأحمر، ومن شأنها إحداث تنمية ونهضة شاملة لأبناء هذه المناطق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا