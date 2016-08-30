إنشاء ثاني محطة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في شلاتين

أكد وزير الزراعة، واستصلاح الأرضي الدكتور عصام فايد، الثلاثاء، الحرص على مواصلة خطة تنمية المناطق الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية زراعية مستدامة في المناطق الساحلية، والحدودية، خاصة في سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين.

وقال فايد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن” يتم التنسيق بين الوزارة، والمحافظين، والمحليات، ووزارة البحث العلمي لتنفيذ مشروعات بحثية زراعية كبرى بتلك المناطق لتحقيق تنمية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشة أبنائها”.

وأضاف أن الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء قد قطعت شوطا كبيرا في تنمية منطقة حلايب وشلاتين، وتم تنفيذ ثاني محطة متنقلة لتحلية المياه في منطقة شلاتين من خلال فريق بحثي بالمركز، حيث تعمل المحطة بالطاقة الشمسية وبتقنية التناضح العكسي، وبنظام الدوران الذاتي وفق حركة الشمس خلال اليوم”.

من جهته، قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال مشاركته مؤخرا في حفل افتتاح المشروعات البحثية التطبيقية، والممولة من أكاديمية البحث العلمي لصالح أهالي شلاتين نيابة عن الوزير،” إن المحطة الجديدة قادرة على تحلية المياه المالحة، وتحليتها من 49 ألف جزيء في المليون إلى مياه صالحة للشرب بمتوسط 545 جزيئا في المليون، وبطاقة إنتاجية 21 مترا مكعبا في اليوم، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كان لها النصيب الأكبر في تنفيذ المشروعات في منطقتي حلايب وشلاتين.

وبدوره، قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي” إن هناك عددا من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا في وادي حوضين والديف وأبو سعفة بمحافظة البحر الأحمر، ومن شأنها إحداث تنمية ونهضة شاملة لأبناء هذه المناطق.