بالصور.. محافظ أسوان يوافق على افتتاح فصلين جديدين للتمريض

مراسل «ONA»:

وافق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، على إفتتاح فصلين دراسيين إضافيين للتمريض بنين، بمدينتى أسوان وكوم إمبو، ليساهما فى زيادة عدد فصول التمريض لتصل إلى 22 فصلا دراسيا، بإجمالى 696 طالبًا وطالبة، بعد أن كانت 5 فصول تضم 150 طالبة فقط فى السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للواء مجدى حجازى مع المواطنين، حيث أعطى توجيهاته لمسئولى التضامن الإجتماعى، بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعى لـ 6 مواطنين بعد إجراء الدراسة، والبحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات، لتحديد أنواع الصرف والتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية، مكلفًا مدير عام الصحة بدراسة علاج حالة على نفقة الدولة.

ووجه حجازى مديرية التنظيم والإدارة إلى إدارج حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارةأ ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبليًا، علاوة على إدراج 4 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الإجتماعي، مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم ، بالإضافة إلى إدراج 7 حالات من الشباب ضمن المشروعات القومية والاستثمارية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بعد الاتفاق مع الشركات المسئولة باقتصار العمالة المطلوبة لهذه المشروعات على الشباب الأسوانى.

وطالب المحافظ، رئيس مركز ومدينة أسوان، بإدراج حالة ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع، إنشاؤها بأسوان خلال الفترة القادمة، مع قيام الوحدة المحلية بأسوان بمعاينة 4 منازل، وذلك لتضرر أصحابها من سوء حالة المبانى، حفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات القاطنين بها، بجانب التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الزراعة لمعاينة منزل لتضرر مالكه من النمل الأبيض، وتقديم الإمكانيات المتاحة لمكافحة الحشرة حفاظًا على سلامة العقار والممتلكات.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان، بالتنسيق مع الشئون القانونية بالمحافظة لدراسة 3 طلبات، منها توصيل مرافق لمخبز بلدى، وتقنين أوضاع لقطعة أرض ، وتوسعة إحدى الشوارع بالمدينة ، مع دراسة شئون العاملين بالمحافظة لـ 3 طلبات للعودة للعمل مرة أخرى، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية، موجهًا رؤساء مراكز دراو ونصر النوبة وإدفو، لدراسة 4 طلبات بشأن الحصول على قطع أراضى بغرض إستغلالها فى الزراعة أو البناء عليها.