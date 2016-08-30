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الفلبين: على الصين الاعتراف بحكم سيادتنا على «البحر الجنوبي»

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الفلبين: على الصين الاعتراف بحكم سيادتنا على «البحر الجنوبي» الفلبين: على الصين الاعتراف بحكم سيادتنا على «البحر الجنوبي»

ارشيفية

قال وزير الخارجية الفلبيني، بيرفكتو ياساي، اليوم الثلاثاء، إن الصين ستكون “خاسرة” ما لم تعترف بحكم المحكمة الدولية ضد مزاعم سيادة بكين على بحر الصين الجنوبي.

وأضاف ياساي، خلال جلسة برلمانية: “نحاول أن نجعل الصين تفهم لاسيما عندما ينقشع الغبار أنها ما لم تحترم وتعترف بهيئة التحكيم فإنها ستكون الخاسرة في نهاية ذلك اليوم في هذا الشأن”.

وأثارت محكمة التحكيم في لاهاي غضب الصين في يوليو، عندما قضت بأن الصين لا تملك حقا تاريخيا في بحر الصين الجنوبي وأنها خرقت الحقوق السيادية للفلبين بإجراءات مختلفة هناك.

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