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ناشطون: غارات روسية بقنابل الفسفور على إدلب وحلب

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ناشطون: غارات روسية بقنابل الفسفور على إدلب وحلب ناشطون: غارات روسية بقنابل الفسفور على إدلب وحلب

ارشيفية

أفاد ناشطون سوريون، اليوم الثلاثاء، بأن المقاتلات الروسية شنت غارات جوية مكثفة باستخدام قنابل الفسفور المحرمة دوليًا على مدن وبلدات فى محافظتى إدلب وحلب، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقال ناشطون، “إن الطائرات الحربية الروسية استهدفت مستودعات أدوية ومستشفيات، مشيرين إلى أن القصف تسبب أيضا فى إحداث دمارا بالممتلكات والمنازل”، بحسب “سكاي نيوز”.

يأتى هذا فى وقت تقدمت فيه المعارضة المسلحة فى معارك ريف حماة الشمالى، حيث سيطر مقاتلوا المعارضة على عدد من القرى والنقاط من بينها مدينة حلفايا الاستراتيجية، فى حين لا تزال المعارك مستمرة.

أ ش أ

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