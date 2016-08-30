تراجع الذهب مع ثابت أسعار الدولار

تحرك الذهب في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع تماسك الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة من بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1320.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش.

وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى له في نحو 5 أسابيع البالغ 1314.70 دولار للأوقية بعدما فقدت موجة صعود العملة الأمريكية زخمها أمس الإثنين.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1324.80 دولار للأوقية.

قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأمريكي – جانيت يلين، الجمعة، إن ” مبررات رفع أسعار الفائدة زادت في الأشهر الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات النمو القوي”.

ومن المتوقع أن يكون من شأن تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس، وبيانات أخرى أن تعزز الرسائل التي بعثتها “يلين” ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصب في صالح تشديد السياسة النقدية.

كما يتوقع أن يظهر التقرير زيادة عدد الوظائف بواقع 180 ألف وظيفة في أغسطس بحسب استطلاع للرأي أجرته “رويترز” بما يقل عن الزيادة التي فاقت التوقعات في يوليو، وبلغت 255 ألف وظيفة جديدة، وزيادة يونيو التي بلغت 292 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة 0.2 % إلى 95.785 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 % إلى 18.72 دولار للأوقية، فيما سجل المعدن أدنى مستوى له في شهرين عند 18.36 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1077 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم 0.5 % إلى 699.20 دولار للأوقية.