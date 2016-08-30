أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تراجع الذهب مع ثابت أسعار الدولار

Google+ Print
تراجع الذهب مع ثابت أسعار الدولار تراجع الذهب مع ثابت أسعار الدولار

تراجع الذهب – أرشيفية

تحرك الذهب في نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع تماسك الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على توقيت رفع الفائدة من بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1320.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش.

وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى له في نحو 5 أسابيع البالغ 1314.70 دولار للأوقية بعدما فقدت موجة صعود العملة الأمريكية زخمها أمس الإثنين.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1324.80 دولار للأوقية.

قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي – البنك المركزي الأمريكي – جانيت يلين، الجمعة، إن ” مبررات رفع أسعار الفائدة زادت في الأشهر الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات النمو القوي”.

ومن المتوقع أن يكون من شأن تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس، وبيانات أخرى أن تعزز الرسائل التي بعثتها “يلين” ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصب في صالح تشديد السياسة النقدية.

كما يتوقع أن يظهر التقرير زيادة عدد الوظائف بواقع 180 ألف وظيفة في أغسطس بحسب استطلاع للرأي أجرته “رويترز” بما يقل عن الزيادة التي فاقت التوقعات في يوليو، وبلغت 255 ألف وظيفة جديدة، وزيادة يونيو التي بلغت 292 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة 0.2 % إلى 95.785 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 % إلى 18.72 دولار للأوقية، فيما سجل المعدن أدنى مستوى له في شهرين عند 18.36 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1077 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم 0.5 % إلى 699.20 دولار للأوقية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017