بالصور.. محافظ قنا يناقش آليات تنفيذ مبادرة «قرية بلا أمية»

مراسل «ONA»:

عقدعبدالحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بأعضاء المجلس الإقليمي لمحو الأمية وتعليم الكبار، لمناقشة آليات العمل المقترح، لتفعيل مبادرة “قرية بلا أمية”، بحضور رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات وممثلي المؤسسات التعليمية بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من عُمد ومشايخ القري.

وأوضح محافظ قنا خلال الإجتماع، خلال بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تم تفعيل مبادرة ” قرية بلا أمية “، وذلك من خلال اختيار قرية ببعض مراكز المحافظة لمحو الأمية بها، حيث تم اختيار قريتي الطوابية ودندرة بمركز قنا، وقرية العركي بمركز فرشوط، وجزيرة العبل بمركز الوقف، وقرية العربات بمركز نقادة، وقرية المقربية بمركز قوص، وقرية القلعة بمركز قفط.

وأشار إلى أنه سوف يتم تعميم هذه المبادرة على جميع القرى، حتى تكون المحافظة خالية تمامًا من الأمية، لافتًا إلى أهمية دور المسجد والكنيسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني، في تنظيم ندوات توعية بأهمية التعليم وتحفيز الدارسين للإقبال على فصول محو الأمية.

وأضاف، أن فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بقنا، نجح خلال العام المالي الماضي في محو أمية 43200 شخص ،من أصل 59124 مستهدف محو أميتهم بنسبة نجاح 73%.

وأكد محافظ قنا، أن محو الأمية يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وأداة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية، مؤكدًا على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية، لتحقيق خطة المحافظة في سد منابع الأمية والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم الأساسي.