بالصور..تدشين مبادرة تمكين الشباب بالأقصر استعدادًا لانتخابات المحليات

مراسل أونا

دشن أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، مبادرة تمكين الشباب تحت شعار “مستقبلنا في إيدينا”، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات والعمل العام، بحضور علاء عبدالعاطي مدير مشروع تمكين الشباب علي مستوي الجمهورية، ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية.

وأوشح الشاذلى، أن المبارة تتم بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية، وقال إن المبادرة تتضمن تدريب ٢٧٥شاب وفتاة، لخوض انتخابات المجلس المحلي على مستوى مراكز المحافظة، حيث يقومون هم بدورهم بتدريب٢٧٥٠٠ مواطن، بواقع ١٠٠مواطن لكل متدرب.