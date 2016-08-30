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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى اليوم.. وجلسة مباحثات ثنائية غدا

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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى اليوم.. وجلسة مباحثات ثنائية غدا رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردنى اليوم.. وجلسة مباحثات ثنائية غدا

>كتبت ــ هند مختار

يستقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردنى "هانى الملقى" بمطار القاهرة، فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى تعقد بمصر وبدأت فعالياته أمس  الاثنين .

 

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأردنى، غدا الأربعاء، للتوقيع على ما يقرب من 20 مذكرة تعاون بين البلدين فى شتى المجالات، وتتضمن مذكرات التعاون المشتركة بين البلدين، مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفنى، والنقل البرى والجوى، والمجالات العلمية والثقافية.

 

 ويأتى من بين الملفات التى ستتناولها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مقترح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان، تيسيراً على العمالة المصرية باﻷردن فى تحويل أموالهم، وضماناً لتدفق أموالهم بصورة رسمية، وبما يدعم آفاق التعاون فى المجالات الاستثمارية بين البلدين، ومناقشة أيضا تفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب اﻷردنى، التى تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام 1987، التى تنظم سوق العمل للعمالة المصرية باﻷردن، مع تفهم واحترامها الكامل لإجراءات تنظيم سوق العمل، التى تقوم بها اﻷردن فى ظل الضغوط الحالية، التى تواجهها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.

 

 


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