أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة بريف حماة

Google+ Print
اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة بريف حماة اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة بريف حماة

ارشيفية

دارت اشتباكات عنيفة أمس، بين القوات السورية والمجموعات المسلحة فى مدينة حلفايا وقريتى البويضة والمصاصنة فى ريف حماة الشمالى الغربى.

وقالت مصادر ميدانية، لقناة “روسيا اليوم”، الثلاثاء، إن “المسلحين تمكنوا من السيطرة على قريتى البويضة والمصاصنة، بالتزامن مع حشد قواتهم على الجبهات المحيطة ببلدة مورك باتجاه طيبة الإمام”.

وسقط ما لا يقل عن 11 قتيلا بين صفوف المجموعات المسلحة أغلبهم من “جبهة النصرة” بنيران القوات السورية فى ريف حماة الجنوبى الغربى.

ونفذت وحدة من الجيش السوري، عمليات مكثفة على مواقع ونقاط تحرك التنظيمات الإرهابية فى بلدة طلف ومحيطها بالريف الجنوبي الغربي من محافظة حماة، أسفرت عن تدمير آلية ثقيلة وسيارتى دفع رباعي مزودتين برشاشات ثقيلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا