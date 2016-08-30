اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومجموعات مسلحة بريف حماة

دارت اشتباكات عنيفة أمس، بين القوات السورية والمجموعات المسلحة فى مدينة حلفايا وقريتى البويضة والمصاصنة فى ريف حماة الشمالى الغربى.

وقالت مصادر ميدانية، لقناة “روسيا اليوم”، الثلاثاء، إن “المسلحين تمكنوا من السيطرة على قريتى البويضة والمصاصنة، بالتزامن مع حشد قواتهم على الجبهات المحيطة ببلدة مورك باتجاه طيبة الإمام”.

وسقط ما لا يقل عن 11 قتيلا بين صفوف المجموعات المسلحة أغلبهم من “جبهة النصرة” بنيران القوات السورية فى ريف حماة الجنوبى الغربى.

ونفذت وحدة من الجيش السوري، عمليات مكثفة على مواقع ونقاط تحرك التنظيمات الإرهابية فى بلدة طلف ومحيطها بالريف الجنوبي الغربي من محافظة حماة، أسفرت عن تدمير آلية ثقيلة وسيارتى دفع رباعي مزودتين برشاشات ثقيلة.