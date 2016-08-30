مطالب لـ«أوباما» بإعطاء الأولوية للجريمة الإلكترونية الاقتصادية بقمة العشرين

أظهرت رسالة بعثها 6 نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنهم حثوا الرئيس باراك أوباما على إعطاء الأولوية للجريمة الإلكترونية في قمة مجموعة العشرين المقرر لها الأسبوع المقبل في الصين، وذلك في أعقاب سرقة نحو 81 مليون دولار من بنك بنجلادش المركزي.

وقال السيناتور الديمقراطي البارز شيرود براون، عضو اللجنة المصرفية بالمجلس، وخمسة أعضاء ديمقراطيين آخرين – في الرسالة التي بعثوا بها إلى البيت الأبيض قبل القمة المقررة في الرابع والخامس من سبتمبر – إنهم يريدون أن يضغط الرئيس الأمريكي على زعماء أكبر 20 اقتصادًا في العالم كي يلتزموا في بيان مشترك “باستراتيجية منسقة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالمؤسسات المالية الحساسة”.

وتشير الرسالة، إلى تنامي القلق بين المشرعين الأمريكيين بسبب الحادث الذي وقع في فبراير عندما اخترق متسللون أنظمة بنك بنجلادش المركزي، واستخدموا شبكة المعاملات المالية “سويفت” لطلب نحو مليار دولار من حساب في فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم جاري بيترز في الرسالة :” مؤسساتنا المالية متصلة من أجل تسهيل التجارة العالمية لكن المجرمين الالكترونيين – سواء في ذلك المستقلون أو من ترعاهم دول- يهددون هذا النظام الدولي”، وأضافوا: “ندعوك بقوة للعمل مع نظرائك وجعل الأولية لهذا النقاش على مستوى زعماء مجموعة العشرين في سبتمبر”، في إشارةٍ إلى القمة التي ستعقد في الصين.

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رويترز