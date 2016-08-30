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بالصور.. تشغيل عبارة «السباعية» بأسوان بعد توقف دام 4 سنوات‎

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عبارة السباعية

عبارة السباعية

مراسل «ONA»:

قال المهندس عادل طلحة رئيس مدينة السباعية، إن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، وافق على استخراج رخصة مؤقتة لتشغيل عبارة المدينة، لحين صدور الرخصة الدائمة، مشيدًا بالاستجابة السريعة للمهندس محمد طه مدير النقل النهرى، وإصدار ترخيص مؤقت لمدة شهر لحين صدور الرخصة الدائمة لها.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن تشغيل العبارة كان مطلب شعبى للأهالي، لتخفيف عبء وسائل المواصلات عليهم وتسهيل الحركة لقضاء احتياجاتهم، وخاصة أن العبارة كانت متوقفة منذ 4 سنوات بسبب عدم وجود رصيف لها.

 

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