صراع الصفقات - سكاي: مدافع أرسنال يخضع للفحص الطبي في ميدلزبره

يستعد كالوم تشامبرز مدافع أرسنال للخضوع للفحص الطبي في ميدلزبره يوم الثلاثاء تمهيدا للإعلان الرسمي لضمه.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن تشامبرز سوف ينتقل إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة لمدة موسم لاكتساب المزيد من الخبرة.

وشارك تشامبرز هذا الموسم ضد ليفربول في خسارة المدفعجية بنتيجة 4-3 في افتتاحية الدوري، لكنه لم يشارك في المباراتين التاليتين.

وضم أرسنال تشامبرز في صيف 2014 من ساوثامبتون بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني بعقد طويل الأمد.

وكانت أندية هال سيتي وروما تسعى لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم من أرسنال حسب تقارير صحفية في إنجلترا.