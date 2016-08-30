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تكيس المبايض والتهاب الزائدة الدودية.. أهم أسباب آلام الحوض الحادة

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تكيس المبايض والتهاب الزائدة الدودية.. أهم أسباب آلام الحوض الحادة تكيس المبايض والتهاب الزائدة الدودية.. أهم أسباب آلام الحوض الحادة

>كتبت نهى طارق

آلام الحوض  تقع فى المنطقة تحت السرة، وقد تأتى هذه الآلام فجأة وبشدة أو قد تكون خفيفة وتستمر لعدة أشهر، وذلك وفقاً لما نشره موقع NHS، وتقول الدراسات إن هناك عدة أسباب لحدوث هذه آلام ومنها:

تكيس المبايض:

عند امتلاء أكياس المبايض بالسوائل وتصبح ملتوية تسبب آلام حادة عند الحوض.

التهاب الحوض:

 قد يحدث التهاب الحوض بسبب عدوى بكتيرية تنتقل إلى الرحم وقناتى فالوب أو المبيضين، والتى غالباً ما تكون  بكتريا الكلاميديا ​​أو السيلان والذى يحتاج إلى تناول مضادات حيوية للتخلص من هذه الآلام.

التهاب الزائدة الدودية :

التهاب الزائدة الدودية من أهم أسباب آلام  الحوض والتى فى الأغلب تحدث فى الجانب السفلى الأيمن من البطن

التهاب الصفاق:

الصفاق هو غشاء مصلى يبطن جوف البطن ويتكون من طبقتين جدارية وحشوية. وهى تسبب آلام فى الحوض بشكل مفاجئ وتحد هذه آلام تدريجياً ويتطلب هذا الأمر إلى علاج وتدخل طبى فورى.

عدوى المسالك البولية :

غالباً عندما يحدث حرقان فى البول تكون من أهم مؤشرات على وجود عدوى فى المسالك البولية والتى تسبب آلام فى الحوض.

تشنجات القولون:

تحدث تشنجات القولون والإمساك فى الأغلب يحدث بسبب تغييرات فى النظام الغذائى والأدوية وقد تتطور هذه التشنجات وتسبب انسداد الأمعاء ويسبب آلاما حادة فى الحوض.


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