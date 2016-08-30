أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط كمية من البانجو والهيروين قبل ترويجها بالمنيا

Google+ Print
ضبط كمية من البانجو والهيروين قبل ترويجها بالمنيا ضبط كمية من البانجو والهيروين قبل ترويجها بالمنيا

بانجو

تمكنت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، وبحوزتهما كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و56 تذكرة هيروين قبل ترويجه.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بضبط “محمد.ع.ا”، 28 سنة، عاطل، ومقيم بمركز مغاغة، وبحوزته 56 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، تزن نحو 70 جرام، وقطعة من جوهر الحشيش، تزن نحو 100 جرام، و140 قرص لعقار التامول المخدر، بقصد الإتجار.

كما تم ضبط “إسماعيل.خ.ع”، 28 سنة، عاطل، ومقيم بمركز ديروط، بأسيوط، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم، تحوي كمية من نبات البانجو المخدر، تزن نحو كيلوجرام، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4387 إداري مركز ديرمواس، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا