ضبط كمية من البانجو والهيروين قبل ترويجها بالمنيا

تمكنت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، وبحوزتهما كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و56 تذكرة هيروين قبل ترويجه.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بضبط “محمد.ع.ا”، 28 سنة، عاطل، ومقيم بمركز مغاغة، وبحوزته 56 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر، تزن نحو 70 جرام، وقطعة من جوهر الحشيش، تزن نحو 100 جرام، و140 قرص لعقار التامول المخدر، بقصد الإتجار.

كما تم ضبط “إسماعيل.خ.ع”، 28 سنة، عاطل، ومقيم بمركز ديروط، بأسيوط، وبحوزته لفافة ورقية كبيرة الحجم، تحوي كمية من نبات البانجو المخدر، تزن نحو كيلوجرام، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4387 إداري مركز ديرمواس، وجار العرض على النيابة.