أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غلق مزلقان الجزيرية بقنا 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة

Google+ Print
غلق مزلقان الجزيرية بقنا 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة غلق مزلقان الجزيرية بقنا 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة

>قنا - هند المغربي

أغلقت محافظة قنا اليوم، منذ الرابعة صباحا وحتى السادسة مساءا مزلقان الجزيرية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة والعاجلة بخط السكة الحديد قنا / سفاجا وتركيب القضبان والفلنكات الجديدة بخط القاهرة / السد العالى بالكيلو  502,800.

 
> وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم تحديد المزلقانات البديلة خلال فترة الإغلاق حيث سيكون البديل من الجهة البحرية مزلقان المخادمة بالكيلو 598,93 خط القاهرة / السد العالى والبديل من الجهة القبلية مزلقان الرياح بالكيلو 610,50 خط القاهرة / السد العالى. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365