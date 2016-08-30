غلق مزلقان الجزيرية بقنا 14 ساعة لإجراء أعمال صيانة

أغلقت محافظة قنا اليوم، منذ الرابعة صباحا وحتى السادسة مساءا مزلقان الجزيرية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة والعاجلة بخط السكة الحديد قنا / سفاجا وتركيب القضبان والفلنكات الجديدة بخط القاهرة / السد العالى بالكيلو 502,800.



> وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم تحديد المزلقانات البديلة خلال فترة الإغلاق حيث سيكون البديل من الجهة البحرية مزلقان المخادمة بالكيلو 598,93 خط القاهرة / السد العالى والبديل من الجهة القبلية مزلقان الرياح بالكيلو 610,50 خط القاهرة / السد العالى.