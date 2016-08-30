اليوم.. النطق بالحكم على 10 متهمين فى «أحداث عنف مغاغة»

مراسل «ONA»:

تنطق المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالحكم على 10 متهمين بالتظاهر، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة، والتظاهر عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، بعد أن أجلتها إلى جلسة اليوم، 30 أغسطس.

وكانت المحكمة فى جلساتها الماضية، قد أستمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، فى اقتحام قسم شرطة مغاغة، والإطلاع على الأحراز المرفقة، بأوراق القضية الملحقة، بالقضية المعروفة بأحداث قسم شرطة مغاغة، والقضية متهم فيها 10 أشخاص بينهم 4 محبوسين على ذمة القضية، التى تعود إلى الأحداث التى وقعت إبان فض إعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى، فى شهر أبريل من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى عناصر جماعة الإخوان، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف، وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.