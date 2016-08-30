بالصور.. محمد شاهين يشعل حفل مهرجان الموسيقى بالقلعة

أحيا النجم محمد شاهين، أمس الأثنين، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقلعة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقي بالأوبرا، وسط حضور كثيف لجمهوره من عدة دول.

وصعد النجم محمد شاهين، المسرح في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا، ليشعل الحفل بغناء العديد من الأغاني التي اندمج معها الحضور، منها أغنيته الشهيرة “أنا الصاحب”، والتي استغلها لتقديم موهبة شابة لتشاركه غنائها، وهو المطرب الشاب “محمد الكحلاوي”، الذي حرص على شكر شاهين عقب الانتهاء من الغناء لمنحه فرصة الغناء أمام جمهوره، وهو الأمر الذي اتبعه شاهين تأثرًا بالنجم تامر حسني، الذي أعطاه فرصة مشاركته الغناء بحفلتين هذا العام، وصرح بعدها النجم تامر حسني معلقا على شاهين: “ده احلى صوت في مصر”.

وأوقف محمد شاهين الحفل لدقائق بسبب طفلة أرادت التصوير معه، إلا أن أمن الحفل رفض صعودها المسرح بسبب البث المباشر للحفل من قبل التليفزيون المصري، ثم رفض شاهين استكمال الحفل، حتى تتمكن الطفلة من التقاط الصور معه الأمر الذي لاقى إعجاب جميع الحاضرين.

وحضر الحفل الفرقة الموسيقية التابعة لشاهين، والتي تضم عدد من الموسيقيين، منهم أحمد الموجي، حفيد الموسيقار الشهير الراحل محمد الموجي، كما حضر أيضًا مع شاهين مساعده الخاص عادل محسن، والكوافير الخاص به أيمن طه، ومحمد منصور ومنظمة الأفراح فاطمة الشاذلي، وشريف بدر وأحمد المالكي والمصور أحمد كوتي.