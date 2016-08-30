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«ماكين» يسعى لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ رغم بلوغه 80 عامًا

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«ماكين» يسعى لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ رغم بلوغه 80 عامًا «ماكين» يسعى لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ رغم بلوغه 80 عامًا

سيناتور أريزونا الجمهوري جون ماكين – أرشيفية

يسعى سيناتور أريزونا الجمهوري جون ماكين – الذي كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 – إلى اعادة انتخابه في مجلس الشيوخ لست سنوات خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في نوفمبر.

ويشار إلى أن هذه الحملة الانتخابية ستكون من الأصعب في حياة ماكين المهنية، إذ يجب عليه أولًا الفوز في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، في وقت قالت منافسته الجمهورية، إن ” ماكين – في حال انتخابه – لن يكون قادرًا على إكمال فترة ولايته، فقد احتفل أمس الإثنين بعيد ميلاده الثمانين”.

وأوضحت المرشحة الجمهورية المحافظة المتشددة كيلي وورد (47 سنة) لموقع بوليتيكو، قائلةً:”أنا طبيبة، متوسط العمر المتوقع لرجل أميركي ليس 86 سنة بل أقل من ذلك”.

وتوقعت دراسة أجرتها “سي إن إن” في أغسطس الجاري، فوز ماكين في الانتخابات التمهيدية بنسبة 55 بالمئة مقابل 29 بالمئة لمنافسته. فيما توقعت دراسة أخرى أجرتها “غريفيس ماركتنغ”، تقدم كيلي وورد مع 45 بالمئة مقابل 36 بالمئة لماكين.

أ ش أ 

 

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