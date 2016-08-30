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القبض على أسطورة كرة القدم «مارادونا» بتهمة التزوير

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القبض على أسطورة كرة القدم «مارادونا» بتهمة التزوير القبض على أسطورة كرة القدم «مارادونا» بتهمة التزوير

مارادونا

ألقت سلطات الأمن الأرجنتينية، القبض على لاعب كرة القدم الشهير دييجو مارادونا، بتهمة التزوير أثناء سفره إلى مدينة دبى الإماراتية.

وصرح مارادونا في تصريحات صحفية نشرها موقع “سبوتنيك” الروسي اليوم الثلاثاء، بأنه “من المؤسف أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة، والقاء القبض عليه من قبل سلطات الأمن في بلاده”، مبينا أن “ذلك جاء بادعاءات بالتزوير في جواز سفره عندما هم بالمغادرة يوم الأحد الماضي نحو مدينة دبي الإماراتية”.

وأضاف مارادونا، أن “ما يدفع للتعامل معه بهذا الشكل، هو اتهاماته الموجهة ضد بعض القادة السياسيين في بلاده المستائين الآن من تصريحاته الأخيرة ضد الفساد والمشاكل الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، أنه يسافر بنفس جواز السفر عبر 15 عامًا، ولم يتم إيقافه بهذه التهمة، وأن المحامي المسؤول عن القضية سيثبت أن التهمة ملفقة في أسرع وقت”.

“سبوتنيك” الروسية 

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