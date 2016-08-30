تخصيص 7 مليون جنيه لاستكمال مبنى بنك الدم الإقليمى بدمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية، إنه تم تدبير اعتماد مالى بإجمالى 7مليون جنيه مقابل 1.5 مليون جنية العام الماضى لاستكمال مبنى بنك الدم الإقليمى، بخطة 16/17 20 ، حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف مديرية الإسكان بدمياط.



>كان المحافظ سبق وأن وافق على زيادة بعض الأعمال الإضافية والمستجدة، وتم طلب التمويل من الوزارة التى وافقت على اعتماد 1.5 مليون جنيه لخطة العام الماضى، وتم صرفهم بالكامل، كما تم اعتماد 7 مليون جنيه قيمة استكمال ونهو المشروع بخطة العام المالى الحالى وموافاة مديرية الإسكان باستكمال ونهو المشروع.