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ضبط مسجل خطر ونجله يديران ورشة لتصنيع السلاح بالمنيا

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ضبط مسجل خطر ونجله يديران ورشة لتصنيع السلاح بالمنيا ضبط مسجل خطر ونجله يديران ورشة لتصنيع السلاح بالمنيا

بندقية آلى 7.62

مراسل «ONA»:

ألقى ضباط البحث الجنائى بالمنيا، اليوم الثلاثاء، القبض على مسجل خطر ونجله، يديران ورشة لتصنيع السلاح بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، وبحوزتهما 5 قطع سلاح، والأداوت المستخدمة فى التصنيع.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير الحث الجنائى بالمديرية، بالقبض على “فارس . ع . ش”، 74 سنة، فلاح، مسجل خطر فئة ( ب )، تهمة الإتجار فى الأسلحة، ونجله فارس، 45 سنة، حداد، ومقيمان بقرية المحرص، بأبوقرقاص، بحوزتهما بندقية آلية، و4 فرد رصاص، والأدوات المستخدمة، عبارة عن منجلة وعلبة زيت سلاح، و17 إبرة ضرب نار، و2 سوستة دائرية الشكل، و5 مبرد، وصاروخ، و مبلغ 21 ألف جنيه، بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة، برقم 6609، لسنة2016 إدارى مركز أبوقرقاص، وتولت النيابة التحقيق.

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