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السلطات الفنزويلية تطرد فريقا لقناة الجزيرة

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السلطات الفنزويلية تطرد فريقا لقناة الجزيرة السلطات الفنزويلية تطرد فريقا لقناة الجزيرة

قناة الجزيرة أرشيفية

أعلنت نقابة الصحافيين الفنزويليين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أمرت بإبعاد فرق تابع لقناة “الجزيرة” الفضائية وصل إلى العاصمة كراكاس؛ لتغطية تظاهرة يفترض أن تنظم الخميس بدعوة من المعارضة.

وقالت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة، إن طاقم القناة القطرية المؤلف من ثلاثة اشخاص أوقف عند وصوله الى مطار مايكيتيا الدولي بالقرب من كراكاس.

وكتبت النقابة على حسابها على تويتر أن “الصحافية تيريزا بو، والمنتجة لاغمي تشافيز، ومصور من الجزيرة، أوقفوا في مايكيتيا وصودرت أجهزتهم”.

ولم تؤكد النقابة اسم المصور، لكن وسائل الاعلام قالت إنه ماريانو روزيندي.

وقالت النقابة : “علمنا أن فريق الجزيرة الذي اوقف في مايكيتيا سيتم ابعاده في الساعات الاولى من يوم غد (الثلاثاء) الى كولومبيا”.

وأضافت أن الفريق وصل من الارجنتين “لتغطية أحداث الاسبوع في فنزويلا”.

كراكاس – أ ف ب

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