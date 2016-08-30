المحكمة العليا السعودية: تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة الخميس المقبل

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام، وفيما يلى نص البيان :

إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة حسب تقويم أم القرى الموافق 1 / سبتمبر 2016م .

وترغب المحكمة العليا، ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب لما فيه من التعاون على البر والتقوى .