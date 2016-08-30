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اليوم.. الحكم في دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر»

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اليوم.. الحكم في دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر» اليوم.. الحكم في دعوى غلق «فيس بوك» و«تويتر»

فيس بوك وتويتر

مراسل «ONA»:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.

واتهمت الدعوى، التي حملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية”، أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل ”.

وأضافت الدعوي أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.

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