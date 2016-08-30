محافظ الدقهلية: مجموعات تقوية بالمدارس لمحاربة الدروس الخصوصية

عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بحضور القيادات التنفيذية، مساء أمس الاثنين، اجتماعا موسعا لمسئولي التربية والتعليم بحضور مديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، ومديري الشئون القانونية بالتعليم، لبحث كيفية محاربة الدروس الخصوصية.

تناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، عدد من الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية بالدقهلية، وقال إمام خلال حديثه: “لابد من عودة الزمن الجميل وهيبة المدرس والمدرسة”، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم من أبناء المحافظة ولن يتأخر عن دعم منظومة التعليم بالدقهلية.

وأعلن المحافظ عن مسابقة لأحسن مركز به مدارس متميزة على مستوى المحافظة، وطالب بالإعلان عن مجموعات التقوية بخط واضح من خلال وضع لافتات بجميع أنحاء المدرسة، ووجه بتشكيل لجنة على وجه السرعة من التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية ومدير المشروعات ورئيس مركز ومدينة نبروه لمعاينة مدرسة سعد الشربيني على الطبيعة، وتقديم تقرير مفصل خلال 24 ساعة.

ولمحاربة الدروس الخصوصية أكد إمام ضرورة وجود بديل ومناخ مناسب من خلال المنظومة التعليمية، وطالب بعقد ندوات مع مجلس الآباء والمعلمين لشرح أهمية مجموعات التقوية، وكيفية الاستفادة من تطبيق القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 ، وتلبية رغبات الطلاب في تحديد مواعيد المجموعات سواء قبل اليوم الدراسي أو بعده.

أوصى الاجتماع بضرورة إبلاغ مديرية التربية والتعليم بأسماء المعلمين الذين يقومون بممارسة الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأشار إمام إلى أهمية وضع وعمل قاعد بيانات للمعلمين المتميزين في كل مادة وتوزيعها على كافة المدارس، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذ مجموعات التقوية.