ثاني الزيودي: المرأة مسؤولة عن غرس الاستدامة بالمجتمع

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دور المرأة يعادل دور الرجل في العديد من المواضيع البيئية، منها: الاستهلاك المستدام للموارد البيئية، فالمرأة مسؤولة بشكل أساسي ومباشر عن غرس مفهوم الاستدامة في المجتمع، وتشارك بشكل مباشر وفعال في برامج التثقيف والتوعية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة.

جاء ذلك خلال «منتدى المرأة الإماراتية الثاني» الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي أمس، في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «المرأة والابتكار»، احتفاءً بإنجازات بنات الوطن، بحضور سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولفيف من القيادات الحكومية والنسائية في الدولة.

وأضاف معاليه أن المرأة والرجل يتشاركان الدور المهم في دفع عجلة التنمية وذلك بفضل القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترسخت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لافتا إلى أن نسبة النساء في الوزارة تتجاوز نصف عدد العاملين، ويشغلن كافة المناصب، القيادية والإشرافية والتخصصية، وأثبتن كفاءة عالية وحماسة كبيرة وقدرة فائقة على الإبداع والابتكار والتميز في العمل.

احتفاء

وقال سعيد الطاير في كلمته الافتتاحية: نحتفل اليوم بإنجازات بنات الوطن، ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد من خلال الإبداع والابتكار على كافة الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل الدعم الكامل والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة.

وأشار الطاير إلى أن هذا التقدير يأتي استمراراً لمسيرة تمكين المرأة التي بدأت مع قيام الاتحاد المبارك، بدعم غير محدود من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان في رؤيته الحكيمة لبناء الوطن والمواطن داعماً قوياً للمرأة، ونصيراً لها في كل مجالات الحياة.

وتابع «باتت تجربتنا في مجال تمكين المرأة محط أنظار الجميع، وأصبحنا نرى اليوم أكثر من أي وقت مضى مزيداً من النساء يؤدين أدواراً مهمة ومميزة في مجال أبحاث الفضاء، والقطاعات التنموية التي تقوم على الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضم حالياً 1785 موظفة ضمن جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 601 في القطاع الهندسي والفني، وتشكل النساء الإماراتيات 78% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة بكفاءة واقتدار. كما تحظى المرأة العاملة في الهيئة بكل الرعاية والاهتمام في بيئة آمنة مستقرة متطورة، تساعدها على صقل مواهبها وقدراتها، وتحفز لديها ملكة الإبداع والابتكار.

تنمية شاملة

من جانبها قالت حصة بوحميد، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء:«تمثل المرأة الإماراتية مكوناً رئيساً في معادلة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، وابنة الإمارات استطاعت تحقيق التميز والريادة في جميع ميادين ومجالات العمل، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة آمنت عميق الإيمان بفعالية وأهمية دورها كونها أساس تحقيق استقرار المجتمع ونمائه».

بدورها استعرضت الدكتورة رفيعة غباش، مؤسس ورئيس متحف المرأة، الدور المهم الذي لعبته الجدات والأمهات في النهوض بدولة الإمارات لتقف في الصدارة في مختلف المجالات، على الرغم من الظروف الصعبة التي عانين منها قديماً، وسلطت الضوء على مآثر المغفور لها الشيخة سلامة بنت بطي، والدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وكذلك المغفور لها الشيخة حصة بنت المر، والدة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

تعزيز المسيرة

وقالت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، على مدى أكثر أربعة عقود كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة»أم الإمارات"، دور أساسي في تعزيز مسيرة المرأة الإماراتية. وجاء تخصيص هذا اليوم من كل عام، ليمثل نقلة نوعية لهذه المسيرة، وشكل إعلان سموها 2016 عاماً للمرأة والابتكار، منعطفاً مهماً في هذه المسيرة.

جهود

تضم هيئة كهرباء ومياه دبي 266 موظفة في مناصب قيادية، وحصلت موظفات الهيئة على أكثر من 25 ألف فرصة تدريب خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى 125 منحة دراسية حتى العام الجاري، وخلال عامي 2015 و2016، شاركت 60 مواطنة في برنامج سفراء الكربون الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة.

تقدير

كرم سعيد محمد الطاير شركاء اللجنة النسائية في الهيئة وهم: المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومؤسسة دبي للمرأة، وجمعية النهضة النسائية في دبي، كما كرم الفريق الرياضي النسائي في الهيئة، وعضوات اللجنة النسائية اللاتي انتهت فترة عضويتهن، وكذلك العضوات في التشكيل الجديد للجنة، وتضمن جدول أعمال المنتدى عرضاً مرئياً حول إنجازات اللجنة النسائية وجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال تمكين المرأة، إضافة إلى فقرات ترفيهية متنوعة.