السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الخميس

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437 هـ، وفيما يلي نص البيان :

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على عبده ورسوله, نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى, الموافق 1 / سبتمبر ـ أيلول ـ / 2016م .

وترغب المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب لما فيه من التعاون على البر والتقوى .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله, وأصحابه أجمعين.

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