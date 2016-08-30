بحث أمريكى: صور "إنستجرام" قد تتنبأ بالإصابة بالاكتئاب

قال باحثون من جامعتى هارفارد وفيرمونت الأمريكيتين، إنه يمكن للصور التى يتم التقاطها ومشاركتها مع الأصدقاء، عبر موقع التواصل الاجتماعى ‘إنستجرام أن تتنبأ بإمكانية إصابة صاحبها بالاكتئاب.

وأوضحت شبكة "أن بى سى" الأمريكية، أن أندرو ريس من جامعة هارفارد وكريس دانفورث من جامعة فيرمونت قاما بدراسة نحو ٤٤ ألف صورة معروضة على موقع إنستجرام لمتطوعين بعضهم كان قد أصيب بالاكتئاب.

ويرى الباحثان أن الذين يعانون من الاكتئاب عرضوا صورا أقل إشراقا وبهجةً، كما أنها ليست غنية بالألوان، أى أنها تميل إلى اللون الرمادى ولا تنبض بالحيوية.

واكتشفت الدراسة أيضا أن المصابين بالاكتئاب يميلون إلى عرض الصور بشكل أكثر تواترا والأكثر استخداما للمرشحات أو الفلاتر التى يمتلكها إنستجرام، والتى تضيف تأثيرات مختلفة على الصور حسب اختيارات المستخدم، وقال الباحثان أن الصور التى يعرضها هؤلاء تركز أكثر على وجوه الأشخاص.