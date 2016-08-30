مقتل 16 من المليشيات الحوثية والقوات اليمنية تحرر جبلا رئيسيا

صرح العقيد منصور الحسانى المتحدث باسم المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد، بأن قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له حررت خمسة مواقع فى منطقة الربيعى غرب مدينة تعز من مليشيات الحوثيين وصالح منها موقع جبل المنعم الاستراتيجى الذى يطل على الطريق الذى يربط محافظة تعز بمحافظة الحديدة الساحلية شمال غربى اليمن .

وقال الحسانى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية الحكومية أن تحرير هذه المناطق جاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية سقط فيها 16 قتيلا من عناصرهم وأصيب العشرات، فيما قتل 7 وأصيب 3 من قوات الجيش والمقاومة.

وأشار الى أن المليشيات ردت على تراجعها بقصف الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة سبعة مدنيين.

وأضاف المتحدث قائلا " إن القوات الحكومية تمكنت من صد عدة محاولات للمليشيات للعودة إلى جبل هان غرب المدينة الذى تم تحريره منذ أسبوعين ولكنها فشلت فى تحقيق ذلك .. كما تمكنت من صد هجوم لهم على حسنات شرق المدينة وأجبروهم على التراجع وطهروا 4 مبان من قناصة الحوثيين تقع بين منطقتى حسنات وصالة".

من ناحية أخرى حذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية فى تعز من استمرار تدهور الأوضاع فى المدينة التى لازالت تعيش أوضاعا مأساوية فى ظل استمرار الحرب فى عدة مناطق من المحافظة وزادها الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام على مئات الآلاف من المدنيين داخل المدينة فى مختلف المجالات الصحية والغذائية والبيئية.

وأوضح الائتلاف فى بيان له أنه فى الوقت الذى أطلقت فيه عشرات المناشدات من مدينة تعز للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المواطنين وتجنب الوقوع فى كارثة إنسانية لأكثر من مرة ودعم المدينة بكل ما يلزمها من ضروريات الحياة إلا أن بعض تلك الجهات كانت ترسل مساعداتها للمدينة لتتوقف فى محيطها دون أن تتمكن من إيصالها للمتضررين وسط المدينة بسبب الحصار الذى كان مفروضا عليها والذى يشكل عائقا أمام دخول المساعدات.