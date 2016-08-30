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التضامن: 6486 من حجاج الجمعيات الأهلية غادروا للأراضى المقدسة خلال أسبوع

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التضامن: 6486 من حجاج الجمعيات الأهلية غادروا للأراضى المقدسة خلال أسبوع التضامن: 6486 من حجاج الجمعيات الأهلية غادروا للأراضى المقدسة خلال أسبوع

>كتبت آمال رسلان

يغادر اليوم الثلاثاء ثانى أفواج حج الجمعيات الأهلية المتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة، ويضم الوفد الذى يبلغ إجمالى عدده 1115 حاجًا، من محافظات أسيوط والقاهرة والدقهلية والوادى الجديد وجنوب سيناء، ويغادرون عبر مطار القاهرة الدولى، حيث من المقرر أن تسير وزارة التضامن 6 أفواج مباشرة لمكة و7 أفواج إلى المدينة المنورة.

 

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى الحجاج الذين وصلوا الأراضى المقدسة منذ بدء تسيير الأفواج الثلاثاء الماضى بلغ 6486 حاجًا من إجمالى 10 آلاف حاج تابع للجمعيات الأهلية، منهم 4361 حاجًا توجه للمدينة المنورة و2125 حاجًا وصل لمكة المكرمة.

 

وقال محمد عثمان رئيس بعثة حج التضامن لهذا العام، لـ"اليوم السابع"، إن بعثة التضامن بالسعودية بدأت تفعيل خدماتها من خلال بدء عمل غرفة العمليات بالمقر الدائم بالبعثة بمكة والمدينة المنورة، موضحًا أن المقر الدائم بمكة والمدينة المنورة كان فى استقبال أول فوج من أفواج الجمعيات الأهلية.

 

وأشار إلى أن المقر يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم كافة أنواع الرعاية والدعم للحجيج، موضحًا أن لجنة المطار التابعة للبعثة والمتواجدة بالمطارات والمصرية قد انتهت من التصاريح الخاصة بالعمل، وباشرت عملها فى استقبال الحجاج بمكة والمدينة وتفويجهم بالتنسيق مع السلطات السعودية ونقلهم للفنادق من خلال باصات مكيفة، ليكون فى استقبالهم بالفنادق مندوبو بعثة التسكين، منبهًا إلى أنه تم تفعيل عمل اللجنة فى متابعة الحالات التى تحتاج عناية طبية خاصة من حيث نقلهم للمستشفيات.


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مصر 365

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