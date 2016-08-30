4 طرق للتغلب على مشكلة الشخير.. غير وضعية النوم وعالج الجيوب الأنفية

يحدث الشخير عندما لا يستطيع الجسم أن ينقل الهواء من خلال الأنف والحنجرة أثناء النوم، وهذا يجعل الأنسجة داخل الأنف تهتز والذى ينتج صوت الشخير، وذلك وفقاً لما تم نشره على موقع Help Guide.com

وتؤكد الدراسات أن من يعانون من كثرة التشخير لديهم عدد كبير من الأنسجة الأنفية أو الأنسجة "المرنة" التى هى أكثر عرضة للاهتزاز. التوقف عن الشخير يعتمد بشكل أساسى على معرفة أسباب الشخير ومن أهمها:

1- زيادة الوزن: يتسبب زيادة الوزن فى وجود أنسجة دهنية التى تضعف العضلات بشكل عام فالدهون حول العنق أو الحلق يمكن أن يسبب الشخير.

2- التقدم فى العمر: تؤكد الدراسات أن الوصول إلى منتصف العمر يزيد فرص المعاناة من التشخير لأن الحلق يصبح أضيق.

3- مشاكل جيوب الأنفية: تشكل مشاكل جيوب الأنفية أهم أسباب التشخير، بسبب انسداد الأنف بشكل يجعل عملية الاستنشاق صعبة.

4- وضعية النوم: وضعية النوم تتحكم بشكل كبير فى التشخير فالنوم على الظهر وفقاً للدراسات يجعل اللحم مسترخياً بشكل يغلق مجرات الهواء.

ويقول الأطباء إن هناك بعض الأمور التى تساعد على التخلص من الشخير ومنها:

1- فقدان الوزن: فهو يساعد كثيراً فى حل مشكلة التشخير.

2- ممارسة التمرينات الرياضية.

3- الإقلاع عن التدخين لأن التدخين يهيج الأغشية فى الأنف والحلق التى يمكن تعرقل الشعب الهوائية وتسبب.

4- الحفاظ على هواء غرفة النوم رطباً، فالهواء الجاف يمكن أن يهيج الأغشية فى الأنف والحلق.