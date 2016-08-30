سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري والعملة الخضراء ترتفع 10 قروش عند البيع

سعر الدولار اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار النسبي، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع يوم أمس في التعاملات بقيمة 10 قروش عند البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد اليوم على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت.

ويواجه سعر الدولار اليوم في الأسواق حالة من الإرتفاع المستمر والتي تؤثر على نسبة المشتريات والبيع والشراء خصوصاً للسلع الأساسيبة، كذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب إرتفاع قيمة الدولار، هذا ويعاني التجار وأصحاب الاموال من ارتفاع الدولار بسبب عدم توفر العملات والنتائج المترتبة على اإرتفاع من قلة الإستيراد وتعثر المشروعات بشكل نسبي، كذلك وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطاب سابق له بأن الدولار سيتم السيطرة عليه وخفض قيمة الصرف.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2016

إرتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2016 بقيمة 10 قروش عند التداول والصرف، حيث جاءت قيمة الصرف عند سعر 12.70 للشراء مقابل 12.75 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

هذا وتواجه العملة الخضراء حالة من الصعود التدريجي مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بشكل نسبي ملحوظ، الأمر الذي ينبئ بإقتراب هبوط الدولار الى مستويات متدنية وسط انخفاض حالة العرض والطلب على التحويل، هذا ويطالب المختصين الحكومة والبنك المركزي الإسراع في ضبط الأسعار مع إقتراب موسم الحج والعيد الكبير.

ويترقب التجار واصحاب الاموال اعلان البنك المركزي عن عطائ مالي لدعم البنوك ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الإرتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً.

هذا واستقر تداول سعر الدولار اليوم مع بداية فتح الأسواق حسب الأسعار الموضوعة، يذكر أن هذه الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى وذلك حسب العرض والطلب داخل المحافظات، ويواصل البنك المركزي ملاحقة المخالفين للأسعار الرسمية ولكن دون جدوى وسط مطالبة الإقتصاديين بضرورة إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 12.70 للشراء في مقابل 12.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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